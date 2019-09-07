فنادق أبوظبي تستعد لاستقبال موسم حافل بالفعاليات والمؤتمرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعرب عدد من مديري الفنادق في أبوظبي عن توقعاتهم بأن تشهد الأشهر الأربعة المقبلة نشاطاً وزخماً كبيرين في العاصمة أبوظبي، مع قرب انطلاق عدد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي سيكون لها تأثير كبير في جذب الزوار والمشاركين وسياحة الأعمال، وبالتالي ارتفاع نسبة إشغال الغرف الفندقية في أبوطبي بما يفوق 85%، إلى جانب تحقيق عوائد وإيرادات أكبر.

وذكر هؤلاء أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تسهم بشكل كبير في زيادة نسب الإشغال بالفنادق، موضحين أن هذه الفترة تشهد تدفقاً كبيراً للأفواج السياحية من مختلف دول العالم للاستمتاع بالأجواء المشمسة والدافئة التي تتمتع بها أبوطبي.

أعرب كريستيان بودا، نائب الرئيس الإقليمي لروتانا في أبوظبي، عن توقعاته بأن تحقق فنادق المجموعة أداء إيجابياً بالنسبة لفنادق العاصمة على صعيدي سياحة الأعمال والترفيه، مع تحقيق زيادة في نسب الإشغال، بدعم كبير من المعارض والمناسبات المقرر عقدها، إضافة إلى المعالم السياحية التي تم افتتاحها مؤخراً في أبوظبي.

وذكر بودا أن أبوظبي استطاعت أن ترسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بوصفها إحدى أهم 10 وجهات عالمية، ويُعزى ذلك إلى التطور المستمر في البنية التحتية السياحية بالإمارة، وتنويع الفعاليات التي تقدمها لأفراد الجمهور، كاستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية، مثل سباقات الفورمولا 1، كما أن تنويع الوجهات السياحية والثقافية زاد من جاذبيتها، مثل معرض اللوفر أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي؛ الأمر الذي يسهم في رفع تنافسيتها السياحية بين المدن الأكثر استقطاباً للزوار حول العالم ويجعلها محط أنظار المستثمرين في القطاع السياحي.

برامج ترويجية

وقال خالد الشرباصي المدير العام لفندق أنانتارا القرم الشرقي، إن هناك برامج ترويجية مشتركة مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، لمنح الزوار فرصة استكشاف الروح الحقيقية لإمارة أبوظبي.

وذكر أن هذه البرامج تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية حتى نهاية فصل الصيف، وتوفير عطلات مريحة للمواطنين والمقيمين والزوار، من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: «شكلت البرامج الصيفية لهذا العام بداية عصر جديد بالنسبة لفندق أنانتارا القرم الشرقي، حيث نقوم بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين، من ضمنهم دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، وجزيرة ياس، لإتاحة الفرصة للنزلاء الاستمتاع بثلاثة مراكز ترفيهية عالمية، هي عالم ورنر بروذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد، إضافة إلى حلبة ياس مارينا،، وياس لينكس للجولف».

وأوضح الشرباصي، أنه يمكن لعشاق المغامرة، الاستمتاع بالتجديف عبر القرم الشرقي، وممارسة سلسلة من الأنشطة المائية المثيرة على شاطئ ياس. كما أن قضاء عطلة الصيف لدى أنانتارا القرم الشرقي، يعني زيارة أبرز المعالم السياحية كمتحف اللوفر أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وغيرها من المعالم الشهيرة.

وحول الاستعدادات للموسم المقبل، قال المدير العام: «نتعاون بشكل وثيق مع دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، وعدد من العلامات البارزة في مجال السياحة والسفر، بهدف الوصول إلى الأسواق الرئيسية كألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والمملكة المتحدة والصين، والخليج العربي والدول الإسكندنافية، ورابطة الدول المستقلة». وأضاف قائلاً: «إن جهود شركة الاتحاد للطيران الساعية إلى إضافة مزيد من الوجهات إلى قائمة رحلاتها، وزيادة عدد الرحلات الكلي يعمل في صالحنا؛ إذ إنه يمكننا من الوصول إلى مزيد من الأسواق واستقطاب مزيد من الضيوف المحتملين. نعمل جميعاً لوضع أبوظبي على الخارطة العالمية».

ارتفاع العوائد

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من جانبه قال كمال فاخوري مدير العمليات في مجموعة كريستال الفندقية: «يستعد فندق كريستال أبوظبي لاستقبال الموسم السياحي المقبل مع التوقعات بزيادة نسبة الإشغال إلى 85% أو أكثر خلال الربع الأخير من السنة، من خلال المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مع التوقعات بارتفاع أسعار الغرف والعوائد خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تستضيف أبوظبي معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وبطولة العالم للفورمولا 1».

السياحة العائلية

وقال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة، إن الموسم المقبل للسياحة في أبوطبي سيكون الأفضل على الإطلاق؛ نظراً لعودة سياحة الأعمال والمؤتمرات بقوة إلى الإمارة. وذكر أن الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والسياحة الصيفية والعائلية والأعمال، سترفع معدلات الإشغال إلى أكثر من 90% في الفترة من سبتمبر إلى نهاية العام الحالي.

وقال حداد، إن الموسم المقبل سيتيح لهذه العلامة التجارية المرموقة، ومرافقها المميزة التي توفرها في فنادقها بدولة الإمارات العربية المتحدة، مزيداً من فرص الأعمال.

وذكر أن جهود دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، الترويجية لباقاتها وعروضها خلال الموسم المقبل، ستسهم في زيادة الإقبال على زيارة أبوطبي وخاصة من أسواق الصين والهند وروسيا، وأوروبا ودول الخليج العربية.

الفعاليات الترفيهية

وقال أسامة مصطفى مساعد مدير تنفيذي في فندق المفرق: «ستشهد إشغالات الفندق ارتفاعاً خلال الأشهر المقبلة مع تنظيم واستضافة العاصمة أبوظبي لعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمعارض، ونتوقع خلال الربع الأخير من العام الجاري تحقيق إشغالات تفوق 85% للغرف الفندقية، مع حدوث زيادة في أسعار الغرف». وأضاف مصطفى: «كما نشهد حالياً تعاوناً مع وكالات السفر والسياحة لاستضافة أفواج سياحية من عدة أسواق عالمية، مثل أوروبا والهند والصين، حيث تحرص هذه الأفواج على قضاء إجازتها تحت أشعة الشمس الدافئة، وحضور العديد من الفعاليات الترفيهية التي تحتضنها أبوطبي، إلى جانب الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة».