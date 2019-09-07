«لينكون نوتيلوس» تقدم الموسيقى المسرحية بـ «ريفيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجسد سيارة لينكون نوتيلوس الجديدة اهتمام السائقين عند دخولهم السيارة بتشغيل الموسيقى فقامت بتزويدها بالنظام الصوتي «ريفيل» من إنتاج شركة هارمن. وقد بذل مهندسو الصوت في لينكون عناية خاصة، لتوفير تجربة صوتية مميزة للركاب في مختلف مقاعد مقصورة نوتيلوس، بالاعتماد على 13 مكبر صوت من «ريفيل»، أو نظام الصوت Revel Ultima الذي يوفر 19 مكبر صوت، ويتيح اختيار أحد وضعين: إما الاستماع في وضع الجمهور، وإما في وضع الموسيقي المسرحية.

ويقدّم نظام Revel Ultima تقنية مميزة لتحسين الصوت هي Clari-FiTM التي ابتكرتها هارمن وسجلتها كبراءة اختراع، وهدفها العمل على ترميم تفاصيل الصوت المفقودة في الموسيقى المضغوطة رقمياً لإعادتها إلى جودتها الأصلية وتوفير تجربة استماع محسّنة مهما كان مستوى جودة الصوت الأصلي.