«سيمنس» تعتزم إنشاء مقر عالمي للخدمات اللوجستية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «سيمنس» الألمانية، إنها ستنشئ مقراً عالمياً للخدمات اللوجستية في دبي، مما يمهد الطرق أمام الشركات الكبيرة الأخرى لدعم الإرث الذي سيخلقه معرض إكسبو 2020.

وأوضحت الشركة في مقطع فيديو توضيحي أن القطاع الصناعي في دبي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 51% بحلول عام 2027، في حين سيولد إيرادات بنحو 43.5 مليار دولار إضافية بحول 2030، ناهيك عن إيجاد 27 ألف وظيفة. وأضافت أن دبي رائد عالمي في إنتاج الألمنيوم، وموطن للعديد من المصانع التي تدر مئات الملايين من الدولارات.

وأشارت «سيمنس» إلى أنها ستساهم في تعزيز الشبكة التجارية لدبي، عبر إنشاء مقر عالمي لخدمات اللوجستيات والمطارات والشحن بعد إكسبو 2020.