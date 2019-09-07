شكرا لقرائتكم خبر عن شطب سهم «تيسنكروب» من مؤشر «داكس» الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دويتشه بورصة»، التي تدير بورصة فرانكفورت الألمانية للأوراق المالية، أنه تقرر شطب سهم شركة الصلب والصناعات الهندسية الألمانية العملاقة «تيسنكروب» من مؤشر «داكس» الرئيسي للأسهم الألمانية. وقال المؤرخ فيرنر بلمبه إن هذا القرار يمثل «نهاية لفصل مهم وذي قيمة رمزية في تاريخ الاقتصاد والشركات الألماني»، مشيراً إلى أن هذه الشركة تكونت عام 1999 من خلال اندماج شركتي الصلب «تيسن» و«كروب» اللتين سيطرتا على تاريخ ألمانيا الصناعي منذ ستينات القرن العشرين.
وقال بلمبه إنه منذ اندماج «تيسن» و«كروب»، شهد قطاع الصلب والفحم في ألمانيا تراجعاً مطرداً، ما أدى إلى تراجع في سهم «تيسنكروب» الذي فقد حوالي نصف قيمته خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه، فإن «تيسنكروب» التي يوجد مقرها في مدينة «إيسن» الألمانية مازالت تضم حوالي 160 ألف عامل في 78 دولة. (د.ب.أ)
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