شكرا لقرائتكم خبر عن المقيمون في الإمارات يتطلعون للعمل حتى التقاعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة جديدة أن المقيمين في دولة الإمارات، يتطلعون بشكل متزايد إلى إكمال حياتهم المهنية في البلاد ثم التقاعد في مكان آخر. وأوضحت دراسة أجرتها «جي دبليو أم»، وهي شركة لإدارة الثروات ومقرها الإمارات، أن غالبية المقيمين يرغبون في الاستمرار بالعمل في دبي وأبوظبي حتى سن التقاعد.

وقال أيان رامزي، كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، إن طريقة إدارة المقيمين لأموالهم قد تغيرت مع اعتزامهم البقاء في الإمارات لفترة طويلة، وأضاف: ما نلاحظه في السوق هو رغبة متزايدة للمقيمين بالتخطيط للتقاعد أثناء عيشهم وعملهم في دولة الإمارات. (وكالات)

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