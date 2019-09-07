طاقة أبوظبي تعرف بفرص الاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي الراعي المضيف لمؤتمر الطاقة العالمي بدورته 24 عن تفاصيل مشاركتها في فعاليات المؤتمر، والتي تهدف إلى التعريف بمبادرات الدائرة لتفعيل مبادئ كفاءة الطاقة والفرص الاستثمارية التي يتيحها أمام المستثمرين محلياً وعالمياً.

وإلى جانب مشاركة المهندس عويضه مرشد المرر رئيس الدائرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تحمل عنوان «رؤى جديدة للطاقة: النجاح في خضم التحوّلات المتسارعة»؛ يلقي كلمة في افتتاح الجلسة النقاشية «فرص التغيير في الأحوال العادية وغير العادية للأعمال» خلال اليوم الثاني للمؤتمر. ويشارك محمد بن جرش الفلاسي وكيل الدائرة في اليوم الثالث بجلسة نقاشية تحت عنوان «تصميم السوق: تمكين التحول بقطاع الطاقة»، كما ستنظم الدائرة جلسة نقاشية لخبراء القطاع محلياً وعالمياً لمناقشة تصورات قطاع الطاقة في أبوظبي على المدى الطويل.

ويمنح جناح الدائرة خلال المؤتمر والذي يحمل رقم A10 ويقع في القاعة 5، والذي صمم بطريقة مبتكرة مستندة إلى أعلى معايير التقنية الحديثة؛ للزائر تجربة مثيرة للتعرف الى واقع ومستقبل قطاع الطاقة في أبوظبي وفق ست مراحل، تبدأ بتقديم لمحة عن مرحلة إعادة هيكلة القطاع وأهدافها الاستراتيجية وما حققته من نتائج داعمة لمبادئ الكفاءة، ومن ثم التعريف باللوائح التنفيذية والسياسات التي اعتمدتها الدائرة لتنظيم أعمال القطاع، وأبرز مشروعات البنية التحتية القائمة والمستقبلية على مستوى القطاع.