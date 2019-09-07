شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرج»: الإمارات دبي الوطني يسعى لطرح حصة بـ 7٫3 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نقلت «بلومبيرج» عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: إن بنك الإمارات دبي الوطني، يقترب من إعلان اختياره لبنكي «سيتي جروب» و«مورجان ستانلي» الأمريكيين؛ لإدارة عملية طرح أسهم جديدة بملياري دولار (7.3 مليار درهم).
ورفض متحدث باسم البنك طلب ”الخليج 365” للتعليق، فيما قالت مصادر «بلومبيرج»: إن البنك قد يشرك ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد» في إدارة عملية الطرح إلى جانب احتمال الاستعانة بعدد آخر من البنوك، مضيفة: إن البنك لم يستقر نهائياً على البنوك التي ستدير الطرح، وقد يتغير الوضع تماماً خلال الأيام المقبلة.
وكان «الإمارات دبي الوطني» قد زاد هذا الأسبوع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في أسهمه إلى 20% مع إمكانية رفع النسبة مستقبلاً إلى الحد الأقصى المسموح به في الوقت الراهن؛ وهو 40%. وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 55.76% في البنك، فيما وصلت ملكية الأجانب في البنك إلى 5.74% بنهاية جلسة يوم الخميس.
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