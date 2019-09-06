شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة..ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.66% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14933.18 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 553.17 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.99% مغلقًا عند مستوى 1469.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.35% مغلقًا عند مستوى 18127.09 نقطة.

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