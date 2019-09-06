شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث مميزات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Fold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أحدث هواتفها وهو Galaxy Fold القابل للطى، فى كوريا و5 دول أخرى وهى فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، باللونين الأسود والفضى، والتقى ”الخليج 365”، مع أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر على هامش معرض IFA ببرلين للتعرف على مميزات الهاتف الجديد.

يقول أحمد جعفر إن الهاتف الجديد Galaxy Fold يضم عدد كبير من المزايا من بينها أنه يجمع بين الموبايل والتابلت، إذ يجمع كافة مزايا التى تتوافر فى الموبايلات بجانب حجم شاشة التابلت، موضحا أن هاتف سامسونج الجديد، حجمه صغير ليستخدم كهاتف، كما يمكن فتحه ليستخدم كشاشة تابلت بمقاس 7.3 بوصة، وهذه شاشة كبيرة بالنسبة لموبايل.

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وأضاف جعفر، بخلاف مساحة الشاشة، فأنها تمتاز بجودة وسرعة فائقة تساعد المستخدم فى مشاهدة الفيديوهات أو استخدامها فى الألعاب بكفاءة وسرعة، كما يضم الهاتف الجديد مميزات أخرى منها أنه يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، ويستطيع تشغيل أكثر من تطبيق فى نفس الوقت، فمثلا يمكننى تشغيل فيديو، وفى الوقت نفسه تعديل بعض الصور وإرسال رسائل إلكترونية معا.

وبالنسبة للمهتمين بالكاميرات، قال جعفر، إن هاتف Galaxy Fold الجديد يضم 6 كاميرات؛ اثنين أمامية بدقة 8و10 ميجا بيكسل و4 كاميرات خلفية بدقة 10 ميجا بيكسل، و3 آخرين بدقة 16 و12 و12 ميجا بيكسل، منوها إلى أن كفاءة البطارية 4880 مللى أمبير مما يساعد على بقاء الهاتف طويلاً.

وبالنسبة لسعره وتوافره فى مصر، قال جعفر، إن سعر هاتف Galaxy Fold يبلغ 1980 دولار، ومتوافر باللونين الأسود والفضى، غير أنه أكد عدم توافر الهاتف فى الوقت الحالى مصر، ولكن بعد ذلك قد تطلقه الشركة بالسوق المحلى.