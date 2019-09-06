شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق هاتف Galaxy Fold فى الأسواق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إطلاق الهاتف الجديد القابل للطى Galaxy Fold فى كوريا اليوم، والذى يجسد فئة جديدة تماماً فى قطاع الأجهزة المحمولة - فى كوريا، ليتم إطلاقه لاحقاً فى دول مختارة مثل فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها، باللونين الأسود والفضى.

وسيتمكن المستهلكون من استشراف المستقبل بأقصى سرعات متاحة للشبكات، بفضل القدرة على استخدام الهاتف الجديد بتقنية الجيل الخامس فى بلدان محددة.

تم تصميم هاتف Galaxy Fold لإلهام المستهلكين لاختبار تجارب جديدة عند الطي، يمكنك الوصول إلى التطبيقات الأساسية التى تفضلها على الشاشة بشكل مريح وباستخدام يد واحدة.

بينما يقدم هاتف Galaxy Fold، عند فتحه، طريقة جديدة فعالة لإدارة المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وغير ذلك الكثير، على شاشة عرض لا متناهية قابلة للطى مقاس 7.3 بوصة.



هاتف Galaxy Fold

وقامت سامسونج خلال الأشهر القليلة الماضية بتطوير هاتف Galaxy Fold لتوفير أفضل تجربة ممكنة، ليس فقط على مستوى التصميم والتصنيع وحسب، حيث بذلنا جهوداً هائلة لإعادة التفكير بالتجربة المتكاملة للمستهلك.

وقال دى جى كوه، الرئيس والمدير التنفيذى لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات فى شركة سامسونج للإلكترونيات: "نحن متحمسون لإصدار هذه التكنولوجيا فى عالم الهواتف الجوالة، وتمكين المستهلكين من تجربتها بأنفسهم.

وتابع بالقول:" لقد أظهر المستهلكون تفاعلاً إيجابياً لناحية استخدام الشاشات الأكبر حجماً، ويوفر التصميم الثورى لهاتف Galaxy Fold شاشة أكبر وتجربة غامرة استثنائية مع الحفاظ على ذات المرونة لناحية القدرة على استخدامه كهاتف متنقل، وهذا ما نسميه ابتكار تجربة جديدة للهاتف الجوال بما يتناسب مع زحمة الأعمال اليومية للمستخدمين".

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تجربة المستخدم الأولى من نوعها تجربة المستخدم الأولى من نوعها يأتى هاتف Galaxy Fold فى فئة جديدة كلياً خاصة به، فهو يقدم نوعاً جديداً من تجربة الجوّال مما يسمح للمستخدمين القيام بأشياء لا يمكنهم فعلها باستخدام الهاتف الذكى العادي.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من المزايا الموجودة فى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية معاً من خلال جهاز صغير قابل للطى يمكن فتحه ليقدم تجربة مميزة مع أكبر شاشة هاتف ذكى من سامسونج حتى الآن.



هاتف Galaxy Fold قابل للطى

ويجمع هاتف Galaxy Fold بين المكونات والهندسة وابتكارات العرض بدءًا من عامل الشكل والمواد الجديدة إلى تجربة المستخدم الفريدة وقابلية الطى والكاميرا متعددة الاستخدامات والأداء المتميز، وتعاونت سامسونج جنباً إلى جنب مع شركائها لإنشاء تجربة مستخدم جديدة كلياً ستغير الطريقة التى نستخدم بها أجهزتنا الجوالة، بفضل التصميم القابل للطى مع الغلاف وشاشات العرض الرئيسية نتيجة لذلك، يفتح الجهاز إمكانيات جديدة للمستخدمين.

ويعمل هاتف Galaxy Fold على تحويل عملية توثيق محتوى الجوال ومشاركته وتعديله، عند إغلاقه، يمكنك تصوير مقطع فيديو سريع، ثم ببساطة فتح الجهاز لمشاهدته على شاشة أكبر - مع استمرار عمل التطبيق، حيث ينتقل الفيديو بسلاسة من شاشة العرض إلى الشاشة الرئيسية، ويمكن للمستخدم بفضل نافذة متعددة الأنشطة فتح عدّة تطبيقات نشطة فى وقت واحد: حيث يكمن للمستهلك القيام بتحرير لقطات، وتصفح معرض الصور للحصول على لقطات ثابتة، وقراءة رسائل البريد الإلكترونى من الأصدقاء وزملاء العمل ، كل ذلك فى نفس الوقت.



شاشة هاتف Galaxy Fold

وسيستفيد مستخدمى هاتف Galaxy Fold ، العامل بتقنية الجيل الخامس فى أسواق محددة، من السرعات الفائقة التى يوفرها مزودى الخدمات الذين يتعاملون معهم، يعمل جهاز Galaxy Fold 5G على توفير الاستفادة الكاملة من قدرات الاتصال التى توفرها التقنية من الجيل التالى، لبث مقاطع الفيديو عالية الدقة والمحتويات الأخرى وتحميلها، بالإضافة إلى اللعب بالألعاب ذات الرسومات الضخمة، بسرعات فائقة للشحن، يغير الهاتف الثورى الجديد مع شاشة Infinity Flex بحجم 7.3 بوصة، الطريقة التى نستخدم بها المحتوى إضافة إلى تمكيننا من إنجاز مهامنا المتعددة والكبيرة سواءً بغرض العمل أو اللعب أو التواصل.

تم تزويد هواتف Galaxy Fold بمزايا خاصة تمكن المستخدمين من التواصل مع قسم خدمات رعاية العملاء المتخصصة - بما فى ذلك التواصل مع خبراء سامسونج ومركز دعم العملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. ستستعرض سامسونج خطط خاصة فى كل سوق على حدة لضمان تجربة استثنائية متكاملة لهاتف Galaxy Fold.