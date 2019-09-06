شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 6-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى المحلى والعالمى اليوم الجمعة 6-9-2019، عدداً من الأخبار الهامة أبرزها إعلان وزارة التخطيط ضخ استثمارات بقيمة 41 مليار جنيه بقطاع التعليم خلال العام المالى، وتراجع سعر الذهب 10 جنيهات، فيما أثرت بيانات الوظائف الأمريكية على استقرار أسعار النفط، وارتفاع الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها، واستقرار سعر الدولار.

وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: Advertisements

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