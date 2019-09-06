شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الاتصالات يقود المؤشر السعودي لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه المنتهي في 5 سبتمبر الجاري مرتفعا وذلك بعد تراجعه لخمسة أسابيع متتالية، وذلك بدعم من قطاع الاتصالات ومساعدة عدد آخر من القطاعات على الرغم من تراجع قطاع البنوك الأكثر تاثيراً في حركة المؤشر العام.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" جاء ارتفاع المؤشر بعد تراجعه لخمسة أسابيع متتالية خسر فيها 1014 نقطة بنسبة تراجع 11%، بينما فقد 712.85 نقطة وبنسبة تراجع 8.16% في شهر أغسطس الماضي، رغم قلة عدد جلساته التي بلغت 16 جلسة فقط.

وقاد ارتفاع الأسبوع الماضي قطاع الاتصالات بعد تصدره قائمة القطاعات المرتفعة، وهو ما جاء بقيادة شركة الاتصالات السعودية التي ارتفعت بنسبة 4.94%، مع تداولات مكثفة، حيث كانت ضمن أكثر خمس شركات تداولا خلال الأسبوع.

وارتفعت القيمة السوقية لشركات السوق الأسبوع الماضي بنسبة 0.74% لتصل إلى 1.92 تريليون ريال مقارنة بـ 1.90 تريليون ريال في نهاية الأسبوع الماضي، لتكون الشركات قد حققت مكاسب سوقية بلغت 14 مليار ريال.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

وبارتفاع المؤشر الأسبوعي الحالي يكون قد ارتفع في 19 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 15 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:



وارتفع الأسبوع الحالي 17 قطاعا وكان الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة قطاع الاتصالات بنسبة 3.4%، تلاه السلع الرأسمالية وبنسبة 3.29%، في حين تراجع 4 قطاعات كان على رأسهم قطاع تجزئة الأغذية وبنسبة 1.93%، تلاه إنتاج الأغذية وبنسبة 1.65%.

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أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تاثيراً على حركة المؤشر العام وهما البنوك والمواد الأساسية فقد تراجع الأول بنسبة 0.32%، بينما ارتفع الثاني وبنسبة و0.36%.

ومن الملفت هذا الأسبوع أن هذا الارتفاع جاء مصحوبا بتباين في قيم وأحجام التداولات، حيث تراجعت قيم التداولات إلى 15 مليار ريال (-12.5%)، بينما ارتفعت أحجام التداولات إلى 643 مليون سهم (+0.39%).

وكان المؤشر العام قد أنهى أسبوعه المنتهي في 29 من أغسطس الجاري متراجعاً وللأسبوع الخامس على التوالي خاسراً 425.89 نقطة بنسبة تراجع 5.04% ليغلق عند 8019.77 نقطة، ليسجل بذلك أكبر تراجع أسبوعي منذ 15 أسبوعاً.

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