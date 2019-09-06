شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تتوسّع في استثمارات التكرير والمعالجة بمقاطعة تشجيانغ الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع المنطقة التجارية الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية، لتؤكد على دعم حكومة مدينة جوشان الصينية لاستثمارات الشركة الكبيرة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في مقاطعة تشجيانغ، وتعزيز فرص النمو المستقبلي فيها.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع زيارة السيد ليوان جيا جون، حاكم مقاطعة تشجيانغ الصينية لمقر أرامكو السعودية في الظهران.

وتستند الاتفاقية إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فبراير الماضي خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى الصين، وتعمل الاتفاقية على تسهيل استحواذ أرامكو السعودية على حصة بنسبة 9% في مصفاة تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات.

وتتضمن شراكة أرامكو السعودية في هذا المشروع اتفاقًا لتوريد النفط الخام للصين على المدى الطويل، والاستفادة من مرافق تخزين النفط الخام الضخمة التابعة لشركة تشجيانغ للبتروكيميائيات لخدمة عملائها في الأسواق الآسيوية. ويعكس هذا التعاون عزم الشركة على مواصلة توسيع وجودها الاستثماري في قطاع الطاقة الصيني.

وتدعم هذه الاتفاقية مشاركة أرامكو السعودية في إنشاء مجمع مصفاة تشجيانغ المتكامل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم، خلال المرحلة الثالثة من المشروع، كما تسمح للطرفين بتقييم فرص استثمارية إضافية في أجزاء أخرى من سلسلة القيمة النفطية.

ويشمل ذلك أنشطة التكرير وإنتاج المواد البتروكيميائية، والتخزين، وتجارة النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنشطة البيع بالتجزئة، وتوزيع المواد النفطية داخل المنطقة التجارية الحرة بمقاطعة تشجيانغ.

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ومن المتوقع أن يعلن عملاق النفط السعودي عن متعهدي تغطية اكتتابه العام في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وتعمل عدة بنوك عالمية على وضع خططها النهائية لتقديمها بعد اجتماعات تعقدها مع شركة أرامكو.

ووصلت أرباح أرامكو إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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