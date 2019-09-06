شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأربع حفارات إلى 738 حفاراً.

وانخفض عدد حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 160 حفاراً، بينما تراجع إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بستة حفارات إلى 898 خلال الأسبوع الماضي.

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