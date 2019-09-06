شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقلص خسائره ويعود أعلى 56 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض الدولار وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وذلك مع عودة القلق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بعد صدور بيانات ضعيفة.



يأتي ذلك بعد إصدار وزارة العمل بيانات الوظائف الشهرية التي كشفت عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 130 ألف وظيفة فقط في أغسطس/آب مقارنة بما توقعه المحللون بإضافة 160 ألف وظيفة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" بعد قليل عن بيانان أنشطة الحفر والتنقيب عن الخام في أمريكا عن الأسبوع الجاري.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 56.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



واستقر "برنت" عند 60.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.