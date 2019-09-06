شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعمٍ من بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية تخص سوق العمل الكندي.



واظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الكندي أضاف 81.1 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بينما توقع محللون إضافة 18.9 ألف وظيفة فقط، واستقر معدل البطالة عند 5.7% دون تغيير.



واختلفت هذه البيانات عن تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم حوالي 130 ألف وظيفة في أغسطس/آب دون توقعات بإضافة 160 ألفاً.

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ولا تزال حالة الارتياح هي السائدة في الأسواق قبيل بدء مفاوضات تجارية بين أمريكا والصين اوائل الشهر القادم مع عقد محادثات تمهيدية بين مسؤولين من الجانبين هذا الشهر.



كان البنك المركزي الكندي قد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع تثبيت معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7593، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7603 وأقل سعر عند 0.7551.