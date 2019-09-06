الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأمريكية رغم تقرير الوظائف الأقل من التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور تقرير الوظائف الضعيف في الشهر الماضي والذي سجل بيانات دون التوقعات.


وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 130 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في حين توقعت الأسواق إضافة 160 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.7%.

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ولم تتمكن هذه البيانات من إزالة حالة التفاؤل في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في الشهر المقبل.


ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إدلاء رئيس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات هامة تتناول السياسة النقدية وحالة الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية بوجه عام، وتشير التوقعات إلى إمكانية الإشارة إلى تقرير الوظائف اليوم.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 26799 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 8128 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2983 نقطة.

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