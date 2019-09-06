شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض قليلاً بعد بيانات أمريكية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متأثرة بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة طغت على التفاؤل المستمر بالأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتترقب الأسواق عن كثب المزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين التي ستنطلق في الشهر القادم بعد اتصالات مكثفة بين الجانبين، بحسب بيان وزارة التجارة الصينية.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 130 ألف وظيفة في أغسطس/آب الماضي ببينما توقع محللون زيادتها بحوالي 160 ألف وظيفة.

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وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بتصريحات هامة في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بإطلاق إشارات تخص السياسة النقدية وربما بيانات اليوم.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 263.1 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 264.9 دولار وأقل سعر عند 262 دولار.