شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، لكنها لا تزال بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفعل انحسار مخاوف تخمة معروض الولايات المتحدة ، خاصة بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى فى أكثر من عشرة أشهر ،بالإضافة إلى تباطؤ مستويات إنتاج النفط الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.92$ للبرميل ،من مستوى الافتتاح عند 56.12$، وسجل أعلى مستوي عند 56.50$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 59.44$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.84$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.16$.

عند تسوية الأمس حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 57.72$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ،وسجلت مستوي 62.36$ للبرميل الأعلى منذ 2 آب /أغسطس الماضي.

تحققت تلك المكاسب بعد الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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وعلى رغم تراجع أسعار النفط بالسوق الأمريكية يوم الجمعة غير إنها لا تزال فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 30 آب/أغسطس، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.4مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 423.4 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.