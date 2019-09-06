شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع مع تحرك السوق سوق التشفير إيجابيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة بعد يومين من الهبوط التصحيحي ، مستفيدة من تحرك سوق التشفير إيجابيا بقيادة البتكوين ، حيث ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ أواخر تموز/يوليو بفضل تلك الإيجابية.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 3.78$ بما يعادل نسبة 2.2% إلى 178.65$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 174.87$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 173.15$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع 183.06$ لكل وحدة ايثريوم.

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زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 7 مليار$ إلى إجمالي 274 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 4.2% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ أواخر تموز/يوليو الماضي ، بفضل الإيجابية التي تسيطر على السوق فى الوقت الحالي.

وثاني أكبر عملة رقمية فى العالم" الايثريوم" بحاجة إلى محفزات جديدة تساعد الأسعار فى تجاوز مستويات 180$ ،والانطلاق إلى مستوي الحاجز النفسي الأهم عند 200$.

والايثريوم يرتفع حاليا كرد فعل مع تحرك البتكوين والعملات الرئيسية الأخرى إيجابيا ، فالطلب على العملة المشفرة لا يزال ضعيفا بالرغم من بعض الأخبار الإيجابية الصادرة مؤخرا عن تطوير شبكة الايثريوم.