شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي يضيف وظائف بأعلى وتيرة خلال 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت مؤشر التغيير فى التوظيف موضحا إضافة 81.1 ألف وظيفة فى آب/أغسطس ،بأعلى وتيرة خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،أفضل من توقعات الخبراء إضافة 18.9 ألف وظيفة ، أفضل من القراءة السابقة فقد 24.2 ألف وظيفة ،هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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