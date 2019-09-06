شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات الوظائف الشهرية وتصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى أربعة أيام مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الانتعاش الذي قد يكون مؤقتا قبيل صدور عدد الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ،من المتوقع أن توفر تلك البيانات والتصريحات أدلة جديدة حول احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.51 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.42 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.31 نقطة.

أنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 98.09 نقطة.

وقلص المؤشر خسارة بأكثر من 0.3% ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، أدت إلى انحسار مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم ،وتراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض أخر فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

Advertisements

أظهرت بيانات الأمس ارتفاعا فاق التوقعات للوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس ،وتسارع نمو قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال نفس الشهر بأسرع وتيرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، مع ارتفاع فاق التوقعات لطلبات المصانع الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات خفض الفائدة الأمريكية ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة ،وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 164 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7 % ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% بنفس القراءة السابقة.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش يلقي "جيروم باول" خطابا بعنوان التطلعات الاقتصادية و السياسة النقدية ، خلال فعاليات يستضيفها المعهد السويسري للأبحاث الدولية فى زيوريخ.