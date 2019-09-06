شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 3% قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أواخر تموز/يوليو الماضي ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض معدل الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

تراجعت أسعار الفضة بنحو 3.3% إلى مستوي 18.02$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.63$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 18.73$

أنهي معدن الفضة تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 4.7% ، فى أول خسارة يومية خلال خمسة أيام ، وبأكبر خسارة يومية منذ 11 حزيران/يونيو 2016 ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 19.64$ للأوقية.

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وعلى مدار تعاملات الأسبوع الحالي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 1.8% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أواخر تموز/يوليو الماضي ، فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، فهناك تباطؤ طلب الملاذات الآمنة فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة بالأسواق العالمية.

تحسنت شهية المخاطرة لدي المستثمرين وزاد الإقبال على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، عقب الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وانحسار التوترات فى المملكة المتحدة البريطانية ، وقرب تحقيق انفراجة سياسية فى هونغ كونغ.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بإجراء خفض أخر فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 164 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7 %، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% بنفس القراءة السابقة.