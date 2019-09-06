شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع وسط معنويات مرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، وسط معنويات مرتفعة تسيطر على مستثمري أسواق المال العالمية ، خاصة بعد الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وإقرار البرلمان البريطاني مشروع قانون يمنع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ الأول من آب/أغسطس الماضي ،وحقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع انحسار مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

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وافقت الولايات المتحدة والصين يوم الخميس على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية على المستوى الوزاري أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

واتفق المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين خلال مكالمة هاتفية على العمل سويا مع اتخاذ إجراءات عملية لتهيئة ظروف جيدة للمفاوضات.

فى المملكة المتحدة وافق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الخميس على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان البريطاني قد أقر الأربعاء مشروع قانون لمنع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق فى 31 تشرين الأول/أكتوبر ،ورفض طلب الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى 15 من الشهر المقبل.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنحو 0.2 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1%.