شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الهبوط قبيل بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ،فى طريقها للتخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 1,500$ للأونصة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، وتحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.8% إلى 1,505.24$ للأونصة الأدنى منذ 23 آب/أغسطس ،و مستوى الافتتاح 1,517.50$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,520.31$.

فقد معدن الذهب بالأمس نسبة 2.15% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ،وبأكبر خسارة يومية منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,557.01$ للأونصة.

وعلى تعاملات الأسبوع الجاري ،انخفضت أسعار الذهب بحوالي 1.1% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تحسنت كثيرا شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية.

زاد إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات العالمية ،عقب الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بالإضافة إلى التطورات الإيجابية حول "بريكست" فى المملكة المتحدة ، وقرب تحقيق انفراجة سياسية فى هونغ كونغ.

تلقي الاقتصاد الأمريكي صدمة يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،الأمر الذي جدد مخاوف ركود الاقتصاد الأكبر بالعالم ،وزاد من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة الأمريكية.

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لكن سرعان ما وجد الاقتصاد داعما إيجابيا ، بعدما أظهرت بيانات الخميس ارتفاعا فاق التوقعات للوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس ،وتسارع نمو قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال نفس الشهر بأسرع وتيرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، مع ارتفاع فاق التوقعات لطلبات المصانع الجديدة.

لذلك تراجعت مجددا احتمالات إجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة ،وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 164 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7 % ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% بنفس القراءة السابقة.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش يلقي "جيروم باول" خطابا بعنوان التطلعات الاقتصادية و السياسة النقدية ، خلال فعاليات يستضيفها المعهد السويسري للأبحاث الدولية فى زيوريخ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الخميس بمقدار 6.15 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 889.75 طن متري.

ويعد انخفاض الأمس هو الأكبر منذ يوم 13 آب/أغسطس الماضي، لتتخلي الحيازات عن إجمالي 895.9 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.