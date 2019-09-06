شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بفعل انحسار مخاوف معروض الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفعل انحسار مخاوف معروض الولايات المتحدة ، خاصة بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى فى أكثر من عشرة أشهر ،بالإضافة إلى تباطؤ مستويات إنتاج النفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.47$ للبرميل ،من مستوى الافتتاح عند 56.12$، وسجل أدنى مستوي عند 56.09$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 61.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.84$ ، وسجل أعلى مستوي عند 60.80$.

عند تسوية الأمس حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 57.72$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ،وسجلت مستوي 62.36$ للبرميل الأعلى منذ 2 آب /أغسطس الماضي.

Advertisements

تحققت تلك المكاسب بعد الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 30 آب/أغسطس، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.4مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 423.4 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.