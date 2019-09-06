شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين على مشارف 11,000$ ونسبة الهيمنة تسجل مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح هامشية ، بصدد ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، على مشارف الوصول بالتداولات أعلى مستويات 11,000$ ، مع تسجيل نسبة هيمنة العملة الرائدة على تعاملات سوق التشفير مستوي قياسي جديد خلال عامين ونصف.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 229$ بما يعادل نسبة 2.2% إلى 10,802$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,573$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,560$.

فقد البتكوين يوم الخميس نحو 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح الهامشية من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 10,834$ لكل وحدة بتكوين.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 4 مليار$ إلى إجمالي 271 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" حتى الآن ارتفاعا بحوالي 11% ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل نشاط الطلب الاستثماري ،وعودة التداولات مرة أخرى فوق الحاجز النفسي عند 10,000$.

قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة "جالاكسي ديجيتال" أن انخفاض عملة البتكوين لدون مستويات 10,000$ ، لن يكون سببا للشك فى السوق الصاعد الذي يسيطر على العملة المشفرة خلال 2019.

وأضاف مايك العملة المشفرة الأساسية فى مرحلة تجميع حاليا ، وستبدأ مرحلة تالية من السوق الصاعد عندما يصبح مستثمري المؤسسات أكثر مشاركة.

ارتفعت نسبة هيمنة "البتكوين" على تعاملات السوق الرقمية يوم الجمعة إلى 71.1% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2017 ، لتواصل العملة الرائدة تسجيل مستويات قياسية فى السيطرة على سوق التشفير خلال عامين ونصف ، الأمر الذي يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين فى إمكانيات العملة المشفرة.

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خلال الفترة التي سبقت إطلاق بورصة شيكاغو "CBOE" للعقود الآجلة للبتكوين فى كانون الأول/ديسمبر 2017 ،ارتفع سوق التشفير بقوة ،وسجلت أسعار البتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق ، قبل الدخول فى مرحلة تصحيح وجني أرباح امتدت إلى الآجل الطويل.

ومع قرب إطلاق العقود الآجلة فى بورصة Bakkt من المتوقع حدوث نفس الأمر ، لكن مع استبعاد احتمال الصعود لمستويات قياسية جديدة ،حيث من المتوقع دخول طلب قوي من قبل مستثمري المؤسسات.

ستبدأ منصة Bakkt التي طال انتظارها قبول الإيداعات المالية اعتبارا من 6 أيلول/سبتمبر ، حيث من المقرر تشغيل منصة العقود المستقبلية رسميا فى 23 من الشهر الجاري.

وبدأت بورصة Bakkt "أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم" عمليات التشغيل التجريبي فى 22 تموز/يوليو الماضي ،وتهدف إلى توفير الثقة التي تفتقر إليها البورصات المشفرة فى توفير الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE خلال الربع الأول من هذا العام ،لكن التأخير فى الموعد بسبب المشاورات المستمرة مع لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة.

ومن المعروف سابقا إن المنصة سوف تقوم بتسوية عقودها الآجلة باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

من ناحية أخرى ،يخطط مديرا الأصول فى "فان إيك" و "سوليد إكس" تقديم نسخة محدودة من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs للمشترين المؤسسين المؤهلين .

قد تتاح للجهات المؤسسة الفاعلة الفرصة لشراء الأسهم اعتبارا من 5 أيلول/سبتمبر ، فى تطور إيجابي مهم لأن الطلب القوي من الجهات المؤسسية قد يساعد فى إسراع الجهات التنظيمية الأمريكية فى الموافقة على إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة لمستثمري التجزئة.