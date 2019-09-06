شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بفضل التطورات حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ نيسان/أبريل الماضي ، بفضل التطورات الأخيرة فى المملكة المتحدة حول "بريكست" ، خاصة تمكن البرلمان البريطاني من إقرار تشريع بقانون يمنع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنحو 0.1% إلى 1.2343$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2331$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2316$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2353$ ، بفعل انحسار المخاوف حيال تنفيذ "بريكست" دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حقق الجنيه الإسترليني حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي.

Advertisements

أقر مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء مشروع قانون يطلب تأجيل موعد "بريكست" فى ضربة مريرة لرئيس الوزراء بوريس جونسون لمنع خروج البلاد بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاءت نسبة التصويت بأغلبية 327 صوتا مقابل 299 صوتا ،كما رفض البرلمان البريطاني أيضا التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى 15 تشرين الأول/أكتوبر ، بعد فشل بوريس جونسون فى الحصول على موافقة العدد الكافي من النواب.

وبعد ضغط البرلمان وافق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الخميس على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وعليه سوف يتقدم جونسون بمذكرة عاجلة للاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل تنفيذ "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر إلى 31 كانون الثاني/يناير المقبل ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم عملية الانفصال بين لندن وبروكسيل فى الموعد المحدد سابقا.