شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 106.97 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.94، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.10، بينما حقق الأدنى له عند 106.89.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور والتي أوضحت تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 2.7% في حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.9%.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 93.6 مقابل 93.3 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 93.2، بخلاف ذلك، نود الإشارة، لكون أعرب الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع عن كونها ستخوض جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن مع مطلع الشهر المقبل، قد حفز شهية المخاطرة وأثقل بدوره على أداء الين مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 163 ألف وظيفة مقابل 164 ألف وظائف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.3%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية" في الحدث الذي يستضيفه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ، وذلك قبل أقل من أسبوعين من اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17/18 من هذا الشهر والذي سيكشف معه عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.