بريتش ايروايز تتجه لإلغاء الرحلات الاثنين لإضراب الطيارين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بريتش ايروايز

تستعد شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايروايز لإلغاء كل رحلاتها تقريبا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بعدما تعهد طيارون بتنظيم إضراب بعد انهيار المفاوضات بشأن عقد عمل جديد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة نقلا عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إن شركة الطيران البريطانية ستلغي كل من الرحلات القصيرة وبعيدة المدى.

وذكرت بلومبرج أن متحدثة باسم شركة الطيران وهي وحدة تابعة لشركة "آي أيه جي"، التعليق على الإضراب المزمع، لكنها قالت إن بريتش ايراويز تشغل حوالي 850 رحلة في اليوم.

واتهمت شركة الطيران رابطة طياري شركات الطيران البريطانية بعدم التصرف بحسن نية بإعداد "اقتراح متكلف من 11 ساعة" سيحمل الشركة تكلفة إضافية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار).

وتقدمت الرابطة بمقترح عقد العمل الجديد وتعهدت بالدعوة للإضراب إذا عادت الإدارة إلى طاولة التفاوض.

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وقالت متحدثة باسم الرابطة إن الإضراب سيمضي قدما، "ومازلنا منفتحتين لإجراء مفاوضات مع بريتش ايروايز، لكنهم إلى حد بعيد يرفضون".

وسيكون الإضراب، وفقا لبلومبرج، هو الأول بالشركة الذي يشترك فيه طيارون منذ السبعينيات، وقد يتسبب في فوضى بحركة الطيران في نهاية موسم السفر المزدحم خلال الصيف.

وقالت الرابطة إن الطلبات الحالية تتعلق بالأجور وتقاسم الأرباح، وبرنامج لتقاسم المكافآت ويأتي بعدما تعرضت أجور أطقم الضيافة الجوية لاستقطاعات في أعقاب الأزمة المالية من أجل المساهمة في تعزيز الوضع المالي لشركة الطيران.