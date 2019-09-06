شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى شركات الأدوات الصحية البلجيكية تخطط لزيادة استثماراتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تأثر دوائر المال والأعمال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تعتزم إحدى كبرى شركات الأدوات الصحية البلجيكية وهى آيديال ستاندرد، التوسع فى فروعها داخل مصر، على حساب مقرها الرئيسى المقام فى مدينة هال البريطانية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الجمعة، إن الشركة تعتزم نقل المزيد من الوظائف من مدينة هال إلى مصر بعد اضطرارها للاستغناء عن 85 وظيفة.

وقالت شركة Ideal Standard البريطانية إن قرار النقل إلى المنشآت القائمة فى الخارج هو ضمان أن الشركة تعمل بكفاءة قدر الإمكان.

وأوضحت "بى بى سى" أن الشركة دخلت الآن فى مشاورة رسمية مدتها 30 يومًا مع الموظفين والنقابات.

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وقال ديف أوجلسبى ، المنسق فى نقابة GMB إن " نقص الاستثمار فى الموقع خلال السنوات الأخيرة كان له تأثير كبير. وهذا مسمار آخر فى نعش التصنيع فى المملكة المتحدة ومرة أخرى ، الشمال هو الذى يتحمل العبء الأكبر."

وقال العضو المنتدب ستيفن إوير إن الشركة تدرك أنها أخبار صعبة لجميع المعنيين، وذلك فى وقت يسود فيه قلق بالغ لدى دوائر لندن المالية بسبب محاولات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى المعروفة باسم بريكست.

وقال: "هذا الاقتراح لا يرتبط بنوعية العمل أو الأشخاص المهرة فى موقع التصنيع الخاص بنا فى هال وسنعمل مع المتضررين لتقليل التأثير إلى أقصى حد ممكن.