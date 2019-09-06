شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصادرات تنظم أول أسبوع تجارى مصرى فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة تنمية الصادرات، أول أسبوع تجارى مصرى فى القارة الإفريقية فى دار السلام بتنزانيا، خلال الفترة 10-14 سبتمبر، بمشاركة 15 شركة مصرية فى قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والهندسية والأدوية، وذلك فى إطار خطة هيئة تنمية الصادرات للترويج للصادرات المصرية. ويتم تنظيم الأسبوع التجارى المصرى بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى دار السلام بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى السوق التزانى، وعلى هامش الأسبوع التجارى سيتم تنظيم زيارة للأسواق الكبيرة فى تنزانيا بالإضافة عقد لقاءات مع الشركات والهيئات التنزانية المهتمة بالمنتجات المصرية. Advertisements وجدير بالذكر، الأسبوع التجارى وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة للأنشطة الترويجية فى هيئة تنمية الصادرات عبارة عن معرض للمنتجات المصرية فى الدول الافريقية التى تفتقد المعارض المتخصصة فى قطاعات بذاتها.

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