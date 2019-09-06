غدا بدء العمل بآلية اعتماد المخططات السكنية الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، وجه أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارا من غد.

وأوضح الحقيل، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة.

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وقال الحقيل في تغريدته «كل الشكر للوزير ماجد القصبي على ما أبداه من تعاون لإنجاح خطط برنامج الإسكان، حيث تم الاتفاق على مسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات، ووجه أمانات المناطق ببدء العمل بهذه الآلية اعتبارا من الأحد المقبل. سيكون لذلك أثر سريع في اعتماد جميع الإجراءات خلال 60 يوما فقط».

وأضاف «هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة مما يزيد العرض ويحفز التطوير العقاري. وستؤدي هذه الخطوات إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدفنا برفع نسبة التملك للمواطنين».

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية وقعت أمس الأول 5 اتفاقيات مع كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، تتضمن الانتهاء من كافة أعمال الترخيص للمخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوما.

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