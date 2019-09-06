باكستان تتطلع لمساهمة السعودية في تنفيذ مشاريع طاقة وتعدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - إسلام أباد

بحث وفد رفيع المستوى من السعودية مع الجانب الباكستاني في إسلام أباد تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات التكرير والتعدين والطاقة المتجددة.

وأكد وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان الذي مثل الجانب الباكستاني في الاجتماع، أن بلاده لديها عدد من فرص الاستثمار، ولا سيما في مجال الطاقة والتعدين، معبرا عن رغبته في أن تسهم المملكة بشكل كبير في تنفيذ هذه المشاريع.

تنفيذ اتفاقيات

وقال إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حريص على سرعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في فبراير الماضي، ومنها التعاون في مجال الطاقة والتعدين.

وأضاف أن باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع المملكة، وتعدها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، ولها أبعاد اقتصادية وسياسية واستراتيجية متعددة، ولا يمكن مقارنتها بالعلاقات مع أي بلد آخر، معبرا عن شكر وتقدير بلاده لمواقف المملكة مع باكستان ووقفاتها الإنسانية المتكررة مع الشعب الباكستاني في كل المحن والأوقات الصعبة.

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اجتماع متابعة

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، الذي مثل وفد المملكة في الاجتماع وحضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، إن الاجتماع يعد متابعة لسلسلة الاجتماعات الجارية بين البلدين لوضع مذكرات التفاهم التي وقعت خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى باكستان في مجالات الطاقة والتعدين، والتي أعلن الأمير محمد بن سلمان خلالها عن استثمارات بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار في باكستان خلال المرحلة الأولى، للوقوف مع باكستان لتكون دولة ناجحة ومستقرة ومزدهرة.

محور اقتصادي

وأضاف المديفر أن هذا الاجتماع يعد جزءا من أعمال المجلس التنسيقي الأعلى السعودي الباكستاني الذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء عمران

خان.

وبين أن هذه المجالات تعد جزءا من المحور الاقتصادي للمجلس، مشيرا إلى أن وفد المملكة يضم مسؤولين وممثلين من جهات مختلفة عدة وكذلك من القطاع الخاص، مؤكدا أن التعاون سيكون فيه خير كثير للمملكة ولباكستان.

الجهات المشاركة في وفد السعودية