شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق: انخفاض القمح والذرة والعلف وارتفاع خام الألمومنيوم والفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية والأعلاف والحبوب، وعلى رأسها القمح والعلف والذرة والجلوتين والنشا الغذائى وبذرة الصويا، بينما ارتفعت أسعار الفول وزيت الصويا بالإضافة لارتفاع خام الألمومنيوم، فيما استقرت أسعار باقى السلع، جاء ذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، والمتخصصة فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والأسواق العالمية.

وننشر قائمة الأسعار بنهاية الأسبوع الأول لشهر سبتمبر، كالتالى : وننشر قائمة الأسعار بنهاية الأسبوع الأول لشهر سبتمبر، كالتالى : قمح 11.5 أوكرانى 3500 جنيه / طن صب أرضه قمح 11.5 روسى 3580 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4600 جنيه / طن معبأ أرضه ردة محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 3800 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير رفيع 3400 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7700 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6700 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5500 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 12600 جنيه / طن صب أرضه زيت أولين RBD 10000 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 12000 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 15300 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 6850 جنيه / طن معبأ أرضه نشا غذائى 6800 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6600 جنيه / طن صب أرضه فول بلدى – رفيع – محصول جديد 19000 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدى – عريض – محصول جديد 11000 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 8600 جنيه / طن معبأ أرضه فول أسترالى 10300 جنيه / طن معبأ أرضه فول كندى 8750 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 7850 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى / أرجنتينى 1 3170 جنيه / طن صب أرضه ذرة برازيلى / أرجنتينى 2 3150 جنيه / طن صب أرض ذرة أوكرانى 3100 جنيه / طن صب أرضه ذرة رومانى / بلغارى 3120 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6600 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6150 جنيه / طن معبأ أرضه صويا 44 5950 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements بذرة صويا أرجنتينى 6200 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 5200 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 11500 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 11400 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4650 جنيه / طن معبأ أرضه داكوتا جولد دى دى جى اس 7200 جنيه / طن صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال علف بادى تسمين سوبر 23% 6300 جنيه /طن معبأ أرضه علف نامى تسمين سوبر 21% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهى تسمين سوبر 19% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادى نامى 21% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 20 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 32 جنيه / كيلو حديد 10700 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 5100 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 48000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 60000 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 102000 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 111500 جنيه / طن أرضه الأسمنت 800 جنيه / طن أرضه يوريا 5100 جنيه / طن أرضه النترات 5000 جنيه / طن أرضه فوسفات ناعم 1440 جنيه / طن أرضه فوسفات خشن 1960 جنيه / طن أرضه الذهب - 21 707 جنيه / جرام الذهب - 24 806 جنيه / جرام الجنيه الذهب 5655 جنيه الدولار الأمريكى "بنك مركزي" شراء/بيع 16.44/16.54 جنيه

أسعار الحديد والذهب



أسعار الذرة والصويا



أسعار القمح والزيت



أسعارالخردة والفوسفات

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