134 مليون إجمالى الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا سليمان ، خلال شهر أغسطس 2019 حوالى 173 حاويه دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 17 ألف و 25 طرد بوزن إجمالى 3369 و 749كيلو جرام ، كما تم الافراج عن 156 شهادة سحب جزئيه بعدد 11 الاف و 879 طرد بوزن إجمالى 3438 طن و 286.5 كيلوجرام
وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2019 حوالى 18 مليون و 836 ألف جنيه وإجمالى الغرامات الجمركية 61 ألف جنيه .
بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 113 مليون و 497 ألف جنيه وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة مليون و 258 ألف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 629 ألف جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1300 جنيه ، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2019 حوالى 134 مليون و 314 ألف جنيه ،
وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 7 مليون و 283 ألف جنيه .
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