شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران لرويترز: نيسان لا تدرس حالياً مطالبة رئيسها التنفيذى بالاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان، لرويترز اليوم الجمعة، إن نيسان موتور لا تدرس حاليا مطالبة رئيسها التنفيذى هيروتو سايكاوا بالاستقالة، بعد يوم من اعترافه بتلقى أجر زائد بالمخافة للوائح داخلية.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن تحقيقا داخليا خلُص إلى أن سايكاوا ومسؤولين تنفيذيين آخرين تلقوا أموالا على نحو غير ملائم، مما يثير شكوكا فى تعهد سايكاوا بتحسين الحوكمة فى أعقاب اعتقال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق العام الماضى فى اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.

وقال أحد المصدرين ردا على سؤال عما إذا كان سايكاوا قد يستقيل لتحمل المسؤولية عن الادعاء بسوء السلوك "لن يحدث هذا. لا أعتقد أنه سيحدث".

وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، لأن المعلومات ليست علنية: "لا يوجد مبرر قانونى".

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ولم يتسن الوصول إلى نيسان حتى الآن للحصول على تعليق.

واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أى أموال حصل عليها بشكل غير ملائم عندما أقر للصحفيين اليابانيين بحصوله بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء الأسهم ضمن "برنامج من عهد غصن".

وذكرت رويترز فى وقت سابق أن المدفوعات غير الملائمة، التى تشمل عشرات الملايين من الين حصل عليها سايكاوا من خلال برنامج مكافآت مرتبط بارتفاع قيمة الأسهم، جرى اكتشافها يوم الأربعاء خلال اجتماع للجنة مراجعة الحسابات فى نيسان.

ومن المتوقع أن يبحث مجلس إدارة نيسان، الذى من المقرر أن يجتمع يوم الإثنين، اتخاذ إجراء عقابى محتمل.