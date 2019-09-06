شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 6-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 6-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7505 ريال سعودى. دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى = 3.7505 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1339 ريال سعودي يورو (EUR) 1 يورو = 4.1339 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.2419 يورو

جنيه استرلينى (GBP) 1 جنيه استرلينى = 4.6152 ريال سعودى جنيه استرلينى (GBP) 1 جنيه استرلينى = 4.6152 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2167 جنيه استرلينى Advertisements

دولار كندى (CAD) دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8350 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3527 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD) دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5618 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3903 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0350 ريال سعودى ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0350 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 28.5336 ين يابانى

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