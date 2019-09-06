انخفاض حاد لأسعار الذهب في الأسواق المصرية.. عيار 18 يصل لـ600 جنيها

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة 6 سبتمبر، بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بتعاملات الخميس.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، مؤخرا، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 712 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويشهد سوق الذهب حالة من التراجع فى المبيعات قد تصل إلى حد الركود فى بعض المحافظات بسبب الارتفاعات الكبيرة التى حققها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:

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عيار 18 بـ 600 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 700 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 801 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5680 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.