شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة الألمانية: منفتحين على الاستثمارات الصينية ومرحبين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن بلادها منفتحة على الاستثمار الصينى وإنها ترحب باستثمار جميع الشركات الصينية فى ألمانيا. لكنها أضافت أن ألمانيا تفحص الاستثمارات فى قطاعات استراتيجية محددة والبنية التحتية المهمة. Advertisements وأدلت ميركل بتلك التصريحات فى بكين خلال زيارة تقوم بها إلى الصين. وعلى نحو منفصل، قالت المستشارة الألمانية إن المشكلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على العالم بأكمله وإنها تأمل فى أن تنتهى تلك المشكلات سريعا.

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