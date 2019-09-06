شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: عملتنا الرقمية ستكون مشابهة لليبرا التابعة لفيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير فى بنك الشعب الصينى (البنك المركزى)، إن العملة الرقمية الجديدة التى تعتزم الصين طرحها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة ليبرا التى ستطرحها شركة فيسبوك وسيمكن استخدامها عبر منصات دفع رئيسية مثل وى شات وعلى باى.

وقال مو تشانغ تشون نائب مدير إدارة المدفوعات فى بنك الشعب الصينى إن تطوير العملة سيساعد فى حماية سيادة الصرف الأجنبى فى البلاد مع توسع التطبيقات التجارية لتلك العملات.

وقال مو، وفقا لنص محاضرة ألقاها هذا الأسبوع ونُشرت على الإنترنت:"لماذا ما زال البنك المركزى يسعى لعملة رقمية اليوم بينما طرق الدفع الإلكترونى متطورة جدا؟".

وأضاف: "هذا لحماية سيادتنا النقدية والوضع القانونى للعملة. علينا التخطيط مسبقا" لأى حاجة فى المستقبل.

وقال إن أدوات رموز خاصة بالعملات ستكون آمنة مثل الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزى ويمكن استخدامها حتى بدون اتصال بالإنترنت. ويمكن استخدامها أيضا فى تطبيق وى شات التابع لشركة تينسنت وتطبيق على باى المدعوم من على بابا.

ونقلت صحيفة شنغهاى سيكيوريتيز التى تديرها الدولة تصريحاته اليوم الجمعة.

وأنشأ البنك المركزى الصينى فريقا بحثيا فى عام 2014 لبحث إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صناع السياسات على المعروض النقدي.

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ولم يصرح البنك المركزى بالمزيد من التفاصيل منذ ذلك الحين لكن مو أعلن الشهر الماضى أن العملة الرقمية جاهزة تقريبا. وذكرت مجلة فوربس المالية الأمريكية نقلا عن مصادر أن العملة قد تكون جاهزة للإطلاق فى 11 نوفمبر.

ويقول بعض المحللين إن الصين يبدو أنها سرعت الدفع بعملتها الرقمية بعدما أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عملاق وسائل التواصل الاجتماعى خططها فى يونيو لإطلاق عملتها الرقمية ليبرا.

وقال مو إن العملة الرقمية الصينية ستحقق توازنا بين السماح بتدفق مدفوعات مجهولة ومنع غسل الأموال. وقال إنها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة ليبرا فى التصميم لكنها لن تكون نسخة طبق الأصل منها دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأثارت عملة فيسبوك الرقمية المقترحة مخاوف بين هيئات تنظيمية عالمية من أنها يمكن أن تصبح سريعا شكلا مهيمنا للدفع الرقمى وقناة لغسل الأموال نظرا للتوسع الهائل لشبكة التواصل الاجتماعى عبر الحدود.

وستكون ليبرا عملة رقمية مدعومة باحتياطى من الأصول فى العالم الحقيقي، من بينها ودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل، والتى ستحتفظ بها شبكة من أمناء الحفظ. ويهدف هيكلها إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار فى السعر.

وكغيرها من العملات الرقمية الأخرى، سيجرى تشغيل وتسجيل معاملات عملة ليبرا بواسطة سلسلة الكتل، وهو دفتر حسابات مشترك للمعاملات تحتفظ به شبكة من أجهزة الكمبيوتر.

وقال مو إن الميزة التى تتمتع بها العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزى على تلك التى أصدرتها وى شات وعلى باى هى أن المنصات التجارية يمكن من الناحية النظرية أن تعلن إفلاسها مما قد يتسبب فى خسائر للمستخدمين، كما أن إمكانية استخدامها دون اتصال بالإنترنت من شأنها أن تسمح للمعاملات بالاستمرار فى المواقف التى تتعطل فيها الاتصالات مثل الزلازل.