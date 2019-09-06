تقارير: انخفاض صادرات النفط الإيراني بواقع 205 آلاف برميل يوميا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

كشفت تقارير عن انخفاض صادرات النفط الإيرانية، في أغسطس المنصرم، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ونقلت إذاعة “فردا” الأمريكية عن شركة “كبلر”، قولها إن “صادرات النفط الإيرانية انخفضت في أغسطس الماضي إلى 160 ألف برميل يوميا، مقابل 365 ألف برميل في يوليو/تموز”.

وذكرت الإذاعة أنه في أغسطس من العام الماضي، صدرت إيران نحو مليوني برميل يومياً، قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية في نوفمبر الماضي.

وتشير أرقام “كبلر” للبيانات إلى أن طهران صدرت نحو 22 ألف برميل يوميا إلى تركيا، و33 ألفا إلى سوريا، و105 ألفا إلى الصين خلال شهر أغسطس.

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وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء، أنها لن تمنح أي إعفاءات لعملاء النفط الإيراني، وهددت أي مستورد محتمل وأولئك الذين يساعدون الشحن أو التأمين أو الخدمات المصرفية لإيران بالتعرض للعقوبات الأميركية.

وذكرت إذاعة “فردا” أن الأرقام التي نشرتها الجمارك الصينية تظهر أن بيكين استوردت 233 ألف برميل يومياً من إيران بين شهري مايو ويوليو، لكن أرقام أغسطس لم تنشر بعد.

وليس من الواضح ما إذا كانت الصين تدفع مبالغ نقدية مقابل هذه الكمية الصغيرة نسبياً من النفط الخام أم أن الأموال تسدد ديونا إيرانية لشركتين صينيتين، وهما سينوبك وسي إن بي سي اللتين لهما استثمارات في إيران ومطالبات مالية.

ولا زالت إيران هي الدولة الوحيدة التي تزود النظام السوري بالنفط، رغم عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

وذكرت شركات لتتبع حركة السفن أن ثلاث ناقلات إيرانية حاليًا بها ما مجموعه ثلاثة ملايين برميل من النفط تستقر بالقرب من الساحل السوري.