شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 6-9 2019 ، انخفاضا كبيرا بقيمة 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 700 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 600 جنيها. وسجل عيار 24 سعر 801 جنيها سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها أوقية الذهب 1503 دولار Advertisements أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين. أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية. أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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