شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى الصين لبحث التعاون لإنتاج السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير قطاع الأعمال العام، إلى الصين فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتتضمن مدينتين، لبحث فرص التعاون مع الجانب الصينى خاصة فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

ويجرى الوزير، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الصناعة الصينى، ويلتقى مسؤولى عدد من الشركات الصينية العاملة فى صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها، وذلك لبحث التعاون فى إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركوب الكهربائية بشركة النصر للسيارات، كما يعقد الوزير، خلال زيارته، اجتماعا مع اتحاد مصنعى السيارات فى الصين.

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ويعرض الوزير خلال تلك اللقاءات، جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وكذلك جهود إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.