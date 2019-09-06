شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالميا مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن بفعل بيانات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط اليوم الجمعة، فى الوقت الذى شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا، ودفع البلاتين أيضا للانخفاض 3%.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط 1% إلى 1504.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس.

وهبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1517.90 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الخميس 2% بعد بيانات إيجابية للتوظيف فى القطاع الخاص ومن قطاع الخدمات الأمريكى، وتدفع تلك الانخفاضات الذهب إلى مسار تكبد خسائر للأسبوع الثانى على التوالى.

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ويترقب المتعاملون حاليا التقرير الشهرى للوظائف الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى فى أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير فى خفض التصعيد فى النزاع التجارى المرير والطويل بين البلدين.

وقفز الذهب نحو 18% منذ بداية العام الجارى إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى وشجعت بنوكا مركزية كبيرة فى أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.4 % إلى 18.37 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.8 % فى الجلسة السابقة، وتظل الفضة متجهة صوب اختتام الأسبوع على ارتفاع. وبلغت الفضة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2016 يوم الأربعاء.

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1548.94 دولار ليتراجع بعد أن ارتفع على مدى 3 جلسات على التوالى، فى غضون ذلك، نزل البلاتين 3% إلى 928.25 دولار للأوقية.