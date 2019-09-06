شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار مع العزوف عن العملات مرتفعة المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدولار الدعم فى مواجهة العملات المناظرة من بيانات اقتصادية أمريكية متفائلة اليوم الجمعة، مما أوقف عمليات بيع للعملة الأمريكية جرت فى الآونة الأخيرة بينما عززت البيانات أيضا عملات آسيوية فى الوقت الذى خفف فيه مستثمرون نظرتهم التشاؤمية فى الآونة ألأخيرة تجاه الاقتصاد العالمى.

وتشير مسوح منفصلة إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم فى وضع أفضل مقارنة مع ما كان يخشاه المستثمرون، وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكى فى أغسطس، وعزز أرباب الوظائف فى القطاع الخاص التوظيف، بما يتجاوز التوقعات.

وساهم ذلك فى عزوف عام عن المخاطرة فى أسواق العملة والسندات والأسهم غذته أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر القادم.

وأبقت البيانات الدولار مستقرا مقابل معظم العملات الرئيسية مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهرى المقرر صدوره فى الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل.

وسجل الجنيه الاسترلينى أفضل أداء أسبوعى منذ مايو، مرتفعا نحو 1.4 % مقابل الدولار فى الوقت الذى بدا فيه أن البرلمان يدفع بريطانيا بعيدا عن حافة الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق عبر التصويت بالموافقة على تأجيل الخروج.

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واستقر الاسترلينى عند 1.2328 دولار بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عملات آسيوية على نحو طفيف.

وقبع الدولار الأسترالى قرب أعلى مستوى فى شهر الذى سجله أمس الخميس عند 0.6817 دولار أمريكى، ولامس الوون الكورى الجنوبى أعلى مستوى فى شهر عند 1198.40 للدولار ثم تراجع قليلا.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة، تغيرا يذكر عند 98.387. واستقر اليورو عند 1.1040 دولار بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش.

وصعد الين اليابانى الذى يُعتبر ملاذا آمنا، والذى باعه المستثمرون لينخفض لأدنى مستوى فى شهر عند 107.22 للدولار أمس، قليلا إلى 106.99 فى مؤشر على تسلل بعض الحذر إلى السوق.

واستقر اليوان الصينى تقريبا على الرغم من أنه يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع.