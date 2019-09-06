شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأوروبية بمستهل التعاملات بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية، على استقرار اليوم الجمعة، بعد تحقيقها مكاسب على مدى جلستين، فى الوقت الذى تبدد فيه أثر مؤشرات إيجابية صادرة هذا الأسبوع بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأوضاع السياسة فى أوروبا، مع تحول تركيز المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المُقرر صدروها فى وقت لاحق اليوم.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى تغيرا يُذكر تقريبا بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد أن بدأ الجلسة منخفضا قليلا، فيما تخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الزاخر بشركات التصدير فى الأداء عن السوق الأوروبية بوجه عام مع تراجع أسهم شركات التعدين المدرجة فى لندن.

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وتصدر سهم تيسن كروب قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر داكس الألمانى بارتفاعه 1.3 % بعد أن قالت كون الفنلندية إنها وشركة استثمار مباشر شريكة ستعرضان شراء شركة المصاعد العملاقة.

وزاد المؤشر داكس 0.3 % متجاهلا بيانات تُظهر انخفاضا غير متوقع فى الطلبيات الصناعية فى يوليو.