شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة طوكيو بفضل بيانات أمريكية إيجابية وضعف الين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى فى شهر عند الإغلاق اليوم الجمعة فى الوقت الذى تعزز فيه الإقبال على الأسهم فى أنحاء العالم بفضل بيانات اقتصادية أمريكية تفوق التوقعات وأنباء عن إجراء محادثات تجارية مقررة بين الولايات المتحدة والصين.

وربح المؤشر نيكى 0.54% ليغلق عند 21199.57 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس، وفى الأسبوع، تقدم المؤشر القياسى 2.4% مسجلا أكبر مكسب فى 5 أشهر.

ورحبت أسواق الأسهم العالمية ببيانات أمريكية إيجابية وأنباء اتفاق واشنطن وبكين على إجراء محادثات رفيعة المستوى فى أوائل أكتوبر مما أنعش آمالا بخفض تصعيد النزاع المُضر بين البلدين.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى فى شهر عند 107.235 ين أثناء الليل، مما قدم الدعم لشركات التصدير اليابانية إذ أن ضعف الين يحسن ربحية الشركات حين تُحول إلى داخل البلاد.

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وكان قطاعا الآلات وصناعة السيارات، وهما من أكبر القطاعات المستفيدة من ضعف الين، من بين قائمة أفضل القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية فى بورصة طوكيو البالغ عددها 33، إذ ارتفع مؤشرا القطاعين 1.4 % و1.2 % على الترتيب. وزاد سهم نيسان موتور 2.5% وارتفع سهم هوندا موتور 3%.

وارتفعت أسهم البنوك بوجه عام بعد صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية لكنها قلصت مكاسبها بعد أن قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزى إن تعزيز أسعار الفائدة السلبية من بين خيارات سياسة البنك.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية وسهم بنك طوكيو 0.8 % و1.3 % على الترتيب، بينما زاد المؤشر الفرعى لقطاع البنوك 0.5 بالمئة.

وخالف سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكى اتجاه السوق لينخفض 2.7 بالمئة بعد تقارير لوسائل الإعلام قالت إن وى ورك، المالكة لشركة ذا وى كومبانى الناشئة للمساحات المكتبية المشتركة، ربما تخفض التقييم الذى تسعى إليه فى طرح عام أولى مزمع. وتدعم مجموعة سوفت بنك وى ورك واستثمرت فيها أو تعهدت باستثمار 10.65 مليار دولار بالشركة منذ 2017.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17% إلى 1537.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق فى شهر.