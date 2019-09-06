شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 3.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 773.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 433.2 مليار جنيه إلى 435.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.5 مليار جنيه إلى 210.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 643.7 مليار جنيه إلى 646.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.