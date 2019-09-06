كل ما تريد معرفته عن "السياحة الميسرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السياحة الميسرة مفهوم حديث نسبيًا فى قطاع السياحة، ولكنه حقق انتشارا كبيرا فى الفترة الآخيرة خاصة فى الدول الأوروبية، فى حين تحاول الدول العربية اللحاق بهذا التوجه، ويهتم هذا النمط السياحى بذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن، حيث يوفر لهم خدمات خاصة فى المقاصد السياحية.

ولكن ماذا تعنى السياحة الميسرة، وكيف تعمل الدول العربية على تطويرها؟

1 - تُعتبر السياحة الميسرة مفهوم حديث نسبيًا في صناعة السياحة العالمية وتتسارع وتيرة نموها، ويرتبط هذا النوع من السياحة بالاهتمام بشريحة كبيرة ومهمة من السياح وهى فئة ذوى الاحتياجات الخاصة.

2 - يمكن تعريف السياحة الميسرة بأنها "نمط سياحي يقوم على توفير الوجهات والخدمات السياحية والمنتجعات لتكون ميسرة في متناول الجميع، بغض النظر عن القيود المادية أو الإعاقة أو السن حيث باتت المجتمعات المعاصرة على وعي متزايد لمفهوم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير سبل الراحة والتيسير والرفاهية في تلقي خدماتهم

3 - وتضم في تعريفها أصحاب الإعاقة الدائمة والمؤقتة، وكبار السن، والسيدات الحوامل والأباء، والأمهات للأطفال الصغار، وغيرهم من غير القادرين على الاستمتاع بالتجارب السياحية لأسباب خارجة عن إرادتهم.

4 - يدرك الخبراء والمهنيون السياحيون مدى أهمية سوق السياحة الميسرة وحجم العوائد التي يمكن تحقيقها.

5 - يتم الاستعداد حاليًا لإزالة التحديات والحواجز القائمة وإيجاد حلول مبتكرة للسماح لهذه الشريحة الخاصة بالاستمتاع بالأنشطة السياحية بشكل ميسر كغيرهم من السائحين.

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6 - تعمل حاليًا الدول المهتمة بهذا النوع من السياحة، على تهيئة المناخ الملائم من حيث البنية التحتية، وتوفير التدريب المناسب وتطوير سياسات السوق والحوافز لاستقطاب هذه الشريحة.

7 - وتتميز هذه الشريحة من السائحين بالولاء وتكرارية الزيارة للمقصد السياحى حال توافر البيئة المناسبة التي تُلبى كافة احتياجاتهم.

8 - يتطلب الأمر التعاون بين القطاعين العام والخاص لوجود العديد من التحديات، التي تتطلب من المسئولين الحكوميين والمشرعين والمستثمرين السياحيين ومقدمى الخدمات والمؤسسات المالية دمج مواردهم وخبراتهم، بطريقة يُسفر عنها تحقيق أقصى قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

9 - استضافتها مصر فى يونيو الماضى منتدى السياحة الميسرة بالمنطقة العربية وخرج بعدد من التوصيات لتنمية هذا النمط السياحى فى دول المنطقة.

10 – تعمل المنظمة العربية للسياحة لإنشاء مجلس مختص للسياحة الميسرة في الوطن العربي، يشارك فيه عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، لرفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنظيم دورات تدريبية، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات لرفع الوعي بمفهوم السياحة الميسرة.